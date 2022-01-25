Посылки из-за границы: Рада ослабила ограничения для украинцев

Лимит был увеличен со €100 до €150. Фото: УНИАН

Верховная Рада 25 января приняла изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые повышают лимит стоимости международных посылок. Теперь лимит стоимости международных посылок будет составлять €150 для получения без уплаты налогов - НДС и пошлины.

За законопроект №4279 проголосовали 237 нардепов, против выступил один, передает Gazeta.ua.

Для расчета налогов, которые должны быть уплачены по стоимости товаров в посылке, принимаются во внимание чеки, ярлыки, банковские выписки, электронные сообщения из интернет-магазинов.

Если стоимость товаров в посылке превышает €150, но не более €1 тыс., получателю нужно уплатить 10% ввозной пошлины и НДС. Базой для оплаты станет сумма разницы между стоимостью посылки и лимитом в €150.

Эффективность снижения лимита до €100 в свое время не подтвердилась ни данными о количестве отправлений, ни данными о прогнозируемом объеме налоговых поступлений, пояснили законотворцы.

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"Уменьшение беспошлинного лимита до €100 привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков и активизации "серых" схем ввоза товаров через границу", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы законопроекта утверждают, что опыт других стран "подтверждает, что в случае снижения указанного лимита расходы государственных органов на организацию сбора налогов превышают полученные налоговые поступления в бюджет".

Также снижение беспошлинного лимита привело к более длительной обработке международных почтовых отправлений. Поэтому предложение поднять лимит стоимости международных посылок поддержали операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики.

При этом именно они ответственны за начисление и уплату в бюджет налога. Полученные операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиком средства не могут использовать на какие-либо другие цели, кроме таких таможенных платежей.

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