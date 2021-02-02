Киевлянин отправил посылкой часть истребителя

Столичные таможенники обнаружили в международном отправлении в Мьянму составляющую истребителя МиГ-29.

Прибор военного назначения отправил киевлянин. В декларации отметил, что в бандероли должны быть запчасти, сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Автор: Киевская таможня Гостаможслужбы Отправлял часть истребителя киевлянин в Мьянму

"Обнаруженный прибор - это автономная рулевая машина АРМ-150М для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя 4-го поколения МиГ-29. Однако, как известно, боевая и специальная техника вообще не может находиться в собственности граждан", - говорится в сообщении.

Таможенники напомнили, что украинским законодательством и актами Всемирного почтового союза в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать данные приборы.

Автор: Киевская таможня Гостаможслужбы Прибор военного назначения изъяли

Вывоз таких приборов возможен только при наличии соответствующего разрешения. На нарушителя таможенных правил составили протокол. Прибор изъяли.

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В декабре 2020 года столичные таможенники обнаружили в международном отправлении пулемет времен Второй мировой войны, разработанный в нацистской Германии.