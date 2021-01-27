Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео

Фото: Facebook.com/PvkZahid

В 114-ой бригаде тактической авиации началась первая в этом году летная смена.

Видео с учений опубликовали на странице Воздушного командования "Запад" в Facebook.

Основной тематикой полетов было ведение групповых и одиночных воздушных боев на фронтовых истребителях МиГ-29. В небе пилоты тренировались воевать днем ​​и ночью, а также в сложных метеоусловиях.

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"Эта летная смена получила название "Командирские полеты", и по качественным показателям соответствует уровню "образцово-показательной". "Командирские", потому что участие в ней принимают командиры авиационных звеньев и пилоты с должностями выше", - отметила начальница Службы связей с общественностью ПвК "Запад" Александра Качмар.

На полетах присутствовал командующий ПвК "Запад" генерал-майор Алексей Марченко.

В Украине планируют закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года. На создание подобного украинского самолета необходимо не менее 10 лет и $10 млрд. Об этом рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.