Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео

В 114-ой бригаде тактической авиации началась первая в этом году летная смена.
Видео с учений опубликовали на странице Воздушного командования "Запад" в Facebook.
Основной тематикой полетов было ведение групповых и одиночных воздушных боев на фронтовых истребителях МиГ-29. В небе пилоты тренировались воевать днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях.
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"Эта летная смена получила название "Командирские полеты", и по качественным показателям соответствует уровню "образцово-показательной". "Командирские", потому что участие в ней принимают командиры авиационных звеньев и пилоты с должностями выше", - отметила начальница Службы связей с общественностью ПвК "Запад" Александра Качмар.
На полетах присутствовал командующий ПвК "Запад" генерал-майор Алексей Марченко.
В Украине планируют закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года. На создание подобного украинского самолета необходимо не менее 10 лет и $10 млрд.
Об этом рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов.
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