Украинские военные эффектно тестировали новое вооружение

Фото: armyinform.com.ua

Украинские военные протестовали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

Вооружение испытали на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" в Николаевской области, пишет АрмияInform.

"Во время занятия военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали проведения учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесения сосредоточенного ракетно-авиационного удара", - говорится в сообщении.

Особое внимание военные уделили комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

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Кроме того, в учениях активно использовали беспилотники, которые осуществляли разведку и предоставляли указания на поражение целей противника. Эффективное боевое применение продемонстрировали и боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и "Стугна".

Также активное участие в учениях принимала авиация Воздушных сил с участием штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.

В Херсонской области прошли учения личного состава артиллеристов противотанковых подразделений. Командовала бойцами женщина, младший лейтенант Карина Н.