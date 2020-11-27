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пятница, 27 ноября 2020 12:17

Украинские военные эффектно тестировали новое вооружение
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ВСУ провели масштабные учения на полигоне "Широкий лан"
Фото: armyinform.com.ua
ВСУ провели масштабные учения на полигоне "Широкий лан"
ВСУ провели масштабные учения на полигоне "Широкий лан"
ВСУ провели масштабные учения на полигоне "Широкий лан"
ВСУ провели масштабные учения на полигоне "Широкий лан"

Украинские военные протестовали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

Вооружение испытали на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" в Николаевской области, пишет АрмияInform.

"Во время занятия военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали проведения учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесения сосредоточенного ракетно-авиационного удара", - говорится в сообщении.

Особое внимание военные уделили комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

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Кроме того, в учениях активно использовали беспилотники, которые осуществляли разведку и предоставляли указания на поражение целей противника. Эффективное боевое применение продемонстрировали и боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и "Стугна".

Также активное участие в учениях принимала авиация Воздушных сил с участием штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.

В Херсонской области прошли учения личного состава артиллеристов противотанковых подразделений. Командовала бойцами женщина, младший лейтенант Карина Н.

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