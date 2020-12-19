Украинец отправил посылкой пулемет

Столичные таможенники обнаружили в международном отправлении пулемет времен Второй мировой войны, разработанный в нацистской Германии.

Смертоносное оружие житель Буковины посылал во Францию. В декларации указал, что в посылке должны быть запчасти, сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

"Вместо задекларированных запчастей на сканере таможенники обнаружили оружие, которое во времена Второй мировой прозвали "циркулярной пилой Гитлера" или "газонокосилкой". Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканируя технику, отправитель предусмотрительно завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло", - говорится в сообщении.

Таможенники напомнили, что украинским законодательством в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему.

Оружие направили на экспертизу. Таможней рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил отправителем.

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В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря гигантских размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.