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воскресенье, 20 декабря 2020 19:15

Украинец отправил посылкой пулемет
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Столичные таможенники обнаружили в международном отправлении пулемет времен Второй мировой войны, разработанный в нацистской Германии.

Смертоносное оружие житель Буковины посылал во Францию. В декларации указал, что в посылке должны быть запчасти, сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

"Вместо задекларированных запчастей на сканере таможенники обнаружили оружие, которое во времена Второй мировой прозвали "циркулярной пилой Гитлера" или "газонокосилкой". Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканируя технику, отправитель предусмотрительно завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло", - говорится в сообщении.

Таможенники напомнили, что украинским законодательством в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему.

Оружие направили на экспертизу. Таможней рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил отправителем.

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В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря гигантских размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.

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Дата
20
декабря

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