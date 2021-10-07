На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами

Почта отправляется из Керкуолла в Северный Роналдсей на таких беспилотных аппаратах / BBC

Дроны используют для доставки почты и посылок на отдаленные шотландские Оркнейские острова.

Большой двухмоторный дрон транспортирует почту между британским городом Киркволл и отдаленным островом Норт-Роналдсей. Об этом пишет ВВС.

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Дрон переправляет до 100 кг на расстояние около 56 км. Перелет со скоростью 150 км/час занимает менее 20 мин. Двухнедельное испытание перед регулярным запуском провела Royal Mail. Это должно помочь лучше связать удаленные островные сообщества.

Как только почта прибывает в Норт-Роналдсей, где живет около 70 человек, ее разносит обычным способом местный почтальон.

Беспилотные аппараты могут летать даже в плохих погодных условиях, включая туман. И в отличие от лодочных служб на них не влияют приливы.

Если эта тестовая доставка будет успешной, Royal Mail рассмотрит технологию для поддержки доставки в другие отдаленные районы по всей Великобритании.

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