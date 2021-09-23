Кулеба рассказал об "очень амбициозных проектах" с Турцией

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar появится в Украине. Фото: mil.in.ua

В Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

"Завод Bayraktar на территории Украины будет", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя встречу президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщает УНИАН.

Стороны обсудили безопасность и сотрудничество обеих стран в области обороны.

"Между нашими странами есть несколько очень амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для Военно-морских сил Украины", - сказал Кулеба.

В отношениях Украины с Турцией "все будет хорошо", добавил он.

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Украина вместе с турецкой компанией Bayraktar готовится начать производить беспилотники. Государство ищет подходящую площадку для такого предприятия. На предприятии Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы. Оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках. Также рассматривают возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов.