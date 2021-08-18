"Постоянно снились кошмары" - фотограф из Коломыи рассказал о восхождении на "гору-убийцу"

Во время восхождения на вторую вершину в мире К2 (Чогори) фотограф из Коломыи 27-летний Назарий Кривошеев сопровождал альпинистов Дмитрия Семеренко и Ирину Галай. 27 июля они покорили "гору-убийцу".
О том, почему не дошел до вершины и как готовился к экспедиции, поделился с корреспондентом Gazeta.ua.
"Накануне экспедиции бегал по Киеву, чтобы подготовиться физически. Пробегал 10 километров несколько раз. Подготовка была еще в мае к Непалу: тоже бегал, занимался в фитнес-центре. Но после Ама-Даблама (вершины в Непале, высотой 6812 м. - Gazeta.ua) приехал худым. Из 72 килограммов похудел до 61 килограмма. Так и не смог тот вес набрать, поэтому сейчас стараюсь вернуть", - рассказал Кривошеев.
Фотограф остановился в базовом лагере Т2, расположенном на высоте 6800 м.
"Постоянно снились кошмары. Больше всего запомнился сон, который уже не первый раз видел. Во сне встретил друзей из Коломыи. Они отдыхают на реке и говорят: "Он умер, и ты умрешь". Просыпался и не понимал, было ли это в реальности. Не знаю, почему такое снилось. Возможно, переживал. Но успокаивала погода: не было ни ветра, ни снега", - вспомнил он.
"Трудно было самому воду искать, топить снег. Все же из нашей экспедиции пошли к вершине, а я остался в лагере. Не хотел подводить их. Следующий лагерь был на высоте 7500 метров, а так высоко я еще не был. Поэтому решил, что лучше останусь в этом, - поделился Кривошеев. - На второй день стало легче, потому что понимал, где что искать. Чтобы спуститься за снегом, держался за веревку. Палатки неудобно стояли. Жил так около недели, пока не вернулись Ира с Димой. Тогда уже вместе спускались."
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Экспедицию приурочили к 30-летию независимости Украины. В ее составе трое украинцев - Галай, днепрянин Дмитрий Семеренко, который поднялся на Эверест в 2018-м, и фотограф Назарий Кривошеев, родившийся в Коломые, но последние 15 лет проживающий в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов. Семеренко совершил восхождение на К2 без кислородной маски.
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