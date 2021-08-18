"Постоянно снились кошмары" - фотограф из Коломыи рассказал о восхождении на "гору-убийцу"

Во время восхождения на вторую вершину в мире К2 (Чогори) фотограф из Коломыи 27-летний Назарий Кривошеев сопровождал альпинистов Дмитрия Семеренко и Ирину Галай. 27 июля они покорили "гору-убийцу".

Автор: предоставлено Дмитрием Семеренком Дмитрий Семеренко (справа) принял участие в экспедиции вместе с альпинисткой Ириной Галай (в центре) и фотографом Назарием Кривошеем (слева)

О том, почему не дошел до вершины и как готовился к экспедиции, поделился с корреспондентом Gazeta.ua.

"Накануне экспедиции бегал по Киеву, чтобы подготовиться физически. Пробегал 10 километров несколько раз. Подготовка была еще в мае к Непалу: тоже бегал, занимался в фитнес-центре. Но после Ама-Даблама (вершины в Непале, высотой 6812 м. - Gazeta.ua) приехал худым. Из 72 килограммов похудел до 61 килограмма. Так и не смог тот вес набрать, поэтому сейчас стараюсь вернуть", - рассказал Кривошеев.

Фотограф остановился в базовом лагере Т2, расположенном на высоте 6800 м.

Автор: предоставлено Назарием Кривошеем Фотограф остановился в базовом лагере Т2

"Постоянно снились кошмары. Больше всего запомнился сон, который уже не первый раз видел. Во сне встретил друзей из Коломыи. Они отдыхают на реке и говорят: "Он умер, и ты умрешь". Просыпался и не понимал, было ли это в реальности. Не знаю, почему такое снилось. Возможно, переживал. Но успокаивала погода: не было ни ветра, ни снега", - вспомнил он.

"Трудно было самому воду искать, топить снег. Все же из нашей экспедиции пошли к вершине, а я остался в лагере. Не хотел подводить их. Следующий лагерь был на высоте 7500 метров, а так высоко я еще не был. Поэтому решил, что лучше останусь в этом, - поделился Кривошеев. - На второй день стало легче, потому что понимал, где что искать. Чтобы спуститься за снегом, держался за веревку. Палатки неудобно стояли. Жил так около недели, пока не вернулись Ира с Димой. Тогда уже вместе спускались."

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Экспедицию приурочили к 30-летию независимости Украины. В ее составе трое украинцев - Галай, днепрянин Дмитрий Семеренко, который поднялся на Эверест в 2018-м, и фотограф Назарий Кривошеев, родившийся в Коломые, но последние 15 лет проживающий в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов. Семеренко совершил восхождение на К2 без кислородной маски.