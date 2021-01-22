Послекарантинное обучение в школах: все, что нужно знать

С понедельника, 25 января, ученики вернутся за парты. Фото: "Укринформ"

С понедельника, 25 января, в украинских школах начинается обучение. Необходимости удлинять локдаун, введенный с 8 до 24 января, нет.

Об этом заявляли премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Минздрава Максим Степанов, пишет "Новое время".

"С 25-го (января. - Gazeta.ua) мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил", - сказал Шмыгаль.

По его словам, такой формат карантина точно продлится до конца февраля. Продолжит его Кабмин, скорее всего, до 31 марта.

Осенью 2020 года, когда правила оранжевой зоны карантина распространили по всей территории Украины, учебные заведения работали с определенными ограничениями. Вероятно, их будут придерживаться и сейчас.

Правила действовали следующие:

- наличие в школах дезинфекторов;

- не допуск родителей и посторонних лиц в школы;

- ежедневный температурный скрининг всех работников;

- контроль состояния здоровья учащихся преподавателями и медсестрами;

- масочный режим, входя в школу и в коридорах, на уроках учителя могут использовать защитные экраны;

- запрет посещать заведение, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся. Такие школы временно закрывают на карантин. По такому же принципу отправляют на дистанционное обучение отдельные классы, где болеют более 50% учеников.

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Восстановится ли обучения во всех классах пока неизвестно. Учитывая последние заявления министра образования Сергея Шкарлета, в Кабмине до сих пор продолжается дискуссия по этому поводу. По его словам, финальное решение будет за Кабмином.

"К сожалению, принятие окончательных решений по очерченному вопросу не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения", - отметил Шкарлет.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет надеется, что после локдауна младшие ученики вернутся в школы. Старшие перейдут к смешанной форме обучения при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации.