После заседания СНБО отстранили от работы более 100 таможенников

100 таможенников остались без работы. Фото: Слово и Дело

После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 таможенников. Их подозревают в коррупции.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 — руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины. Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", — говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

На каких таможнях отстранили сотрудников:

Одесская таможня — 22 работника;

Закарпатская таможня — 23 работника;

Киевская таможня — 8 работников;

Волынская таможня — 23 работника;

Галицкая таможня — 46 работников;

Буковинская таможня — 3 работника.

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После очередного заседания СНБО ввели санкции против ряда лиц. "Впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - написал в Telegram президент Владимир Зеленский.