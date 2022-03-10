После пересечения границы есть три варианта: как украинцам получить статус беженца

Как украинцам получить статус беженца за границей? Фото - sud.ua

В Украине более двух недель идет полномасштабная война. Страна-оккупант Россия ворвалась на территорию нашего мирного государства и бомбит города, убивая мирное население. Женщины с детьми массово выезжают за границу, чтобы спастись от разрушительных последствий военной агрессии РФ. Украинцы пересекают границы с Польшей, Румынией, Венгрией. Часть из них остается в этих странах, а часть – путешествует дальше. Актуальным вопросом стало узаконение пребывания украинцев за границей.

Алгоритм, как действовать украинцам после пересечения границы – расписал нотариус Биллер Николай Юрьевич.

Есть три варианта для граждан Украины.

Пребывание как турист

Украинцы имеют право на законное пребывание в странах ЕС до 90 дней. Институции рекомендуют не спешить подавать заявку на беженство, если у вас есть где остановиться и финансовые возможности.

Временная защита

Механизм временной защиты, призванный снизить бюрократические процедуры до минимума и ускорить процесс (уточняйте в зависимости от страны) предусматривает:

- получение вида на 1 год на проживание на период временной защиты.

- доступ к работе. Требования о 6 месяцах в этом случае нет.

- доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне с гражданами страны пребывания.

- снабжение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания);

- доступ к социальному обеспечению и медицине;

- возможность получить статус беженца в будущем.

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Получить статус беженца

Получить статус беженца украинцы могут только в той стране, границу которой пересекли.

Где подать заявку на получение статуса беженца?

- во время въезда в страну. Уведомить офицера пограничной службы.

- Если на пункте пересечения границы большие очереди, спросите, где найти ближайшее отделение Пограничной службы.

💙💛Важно знать:

Процесс получения статуса беженца может занять в среднем около 6 месяцев. В этот период необходимо сдать свой паспорт соответствующим институтам.

В течение первых шести месяцев после подачи заявки нет права работать. Если не предоставили статус беженца в течение 6 месяцев, есть право получить справку для работы.

Что гарантирует статус беженца

Статус беженца гарантирует:

- вид на жительство, который будет действовать как минимум 3 года.

- специальный документ для путешествий между странами ЕС.

- право на трудоустройство и образование.

- право на признание украинских дипломов.

- право на социальное обеспечение и медицинские услуги.

Несмотря на военное положение, украинцы продолжают жениться и создавать семьи ради будущего страны. За первые 10 дней войны в Украине поженились 3973 пары, по данным Министерства юстиции Украины. В условиях военного положения правительство разрешило заключать браки с военнослужащими без их присутствия. Также правительство упростило процедуру заключения брака. Желающие срочно вступить в брак могут расписаться в ЗАГСах в тот же день или на следующий, к тому же бесплатно. Военные женятся на блокпостах, венчаются на передовой, говорят под сирены воздушной тревоги. Вместо свадебного костюма у молодоженов – броня или военная форма, вместо цветов – оружие. Gazeta.ua собрала несколько историй бракосочетания во время войны.