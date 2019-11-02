Портнов угрожает всей команде журналистов программы "Схемы"

Портнов угрожает редакции программы "Схемы". Фото: strana.ua

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов снова угрожал журналистам программы "Схемы.

Экс-чиновник пригрозил всей редакции проекта, что опубликует подробно их личную и персональную информацию и проанализирует частную жизнь и ненавязчиво будет сопровождать их вечером, сообщает "Радіо Свобода".

Таким образом Портнов отреагировал на заявление журналистов о давлении с его стороны за обнародования им ранее персональных данных одного из членов съемочной группы, которая готовит расследование об влиянии и связей бывшего чиновника с новой украинской властью.

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"Будем идти навстречу опаской и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные данные причастных сотрудников одиозного СМИ, места их проживания, биографии, паспортные данные и другие реквизиты до десятого колена", - написал Портнов в своем телеграмм-канале.

Он также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем".

"Думаю, будет не лишним и периодическая показательна прогулка с биноклем у места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами", - написал Портнов.

Прокурор ГПУ Александр Божко подал заявление в Генпрокуратуру относительно угроз ему от экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова за отказ Божко закрыть уголовное производство против Портнова. Дело позже передали в Государственное бюро расследований.