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четверг, 17 октября 2019 12:55

Портнов угрожал прокурору Божко: почему ГБР "похоронило" дело

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Портнов угрожал прокурору Божко: почему ГБР &quot;похоронило&quot; дело
Прокурор ГПУ Александр Божко подал заявление в Генпрокуратуру относительно угроз ему от экс-главы администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Фото: Униан

Прокурор ГПУ Александр Божко подал заявление в Генпрокуратуру относительно угроз ему от экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова за отказ Божко закрыть уголовное производство против Портнова. Дело позже передали в Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в сюжете "Прямого".

Как рассказал корреспондент "Прямого", 17 сентября в сети Интернет появилась переписка, в которой Андрей Портнов угрожал прокурору Александру Божко, который вел против него дело. Соответствующие СМС-сообщения с телефона Божко обнародовал в своем блоге журналист-расследователь Андрей Дзиндзя.

Недовольство Портнова вызвало то, что прокурор долгое время отказывался закрывать уголовное производство против него. В итоге дело было закрыто прокурором только в начале сентября.

"Здравствуйте. Я вижу, вы слишком активны. Воспитательные мероприятия придется осуществить. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов", - говорилось в сообщении.

"Учитывая опасения за безопасность своей семьи, скажу так, что номер телефона, с которого действительно поступили угрозы мне и что есть в средствах массовой информации, поступившие с номера телефона, который, согласно СМИ, например сайт" Миротворец ", персональная страница Портнова Андрея Владимировича, согласно информации на этих сайтах в частности, - это пользовался этим телефоном Портнов. Возможно, и в настоящее время пользуется ", - прокомментировал прокурор ГПУ Александр Божко.

Божко написал заявление в ГПУ о том, что ему угрожают. Дело передали в Государственное бюро расследований. И ГБР вроде начало расследовать угрозы Портнова в адрес прокурора Божко ...

В том, что дело похоронена, не сомневается депутат восьмого созыва Татьяна Чорновил, объясняя это тем, что для того, чтобы начать досудебное расследование, в Портнова минимум должны изъять телефон, с которого он, вероятно, посылал угрозы. По процедуре, на это сначала нужно разрешение суда. Если бы такое существовало, решение оставалось бы в Едином реестре судебных решений, но оно отсутствует.

"Так, как он появился в Украине, следствие должно было, как минимум, вызвать его для дачи показаний. И они должны были сразу изъять мобильные телефоны, которые были тогда при Портнова, чтобы сделать тогда проверку того, поступали с его телефона эти СМСки или нет. Для этого они должны были получить решение суда, которое позволяет им это сделать. То есть не было данного решения суда. Никаких обысков у него не проводилось. То есть это означает, что следствие просто не делает те шаги. Которые просто должны были бы сделать. Зато появилось дело против самого Александра Божко. Портнов решил отомстить и засадить непослушного прокурора в тюрьму ", - прокомментировала народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновил.

"У меня есть информация, что сейчас на подписи у генпрокурора лежит подозрение прокурора Генеральной прокуратуры какой личности как Александр Божко. Чем этот Божко меня заинтересовал и заинтересовало уголовное дело против него? Тем, что Божко – это тот прокурор, который расследовал дела Портнова предыдущие пять лет. Он был прокурором в целых трех делах. Что совершенно уникально, Портнов сейчас мстит даже прокурору, который его даже не посадил", – добавила Чорновил.

Интересно, что Портнов угрожал тюрьмой Божко в этой самой переписке, дело в отношении которого, возможно, уже похоронено. А вот досудебное расследование против самого Божко - в активной фазе. Его уже допрашивали. На допросе присутствовал сам Портнов и его одиозный адвокат Таранов.

"Я думаю, что нужно исходить именно из содержания самих угроз. Поскольку, если посмотреть угрозы от 3 апреля, то там было сказано, что мне нужно собираться потихоньку в тюрьму", – сказал Божко.

Интересно, что прокурор Божко расследовал дело премьер-министра Украины времен Януковича - Николая Азарова. Дело готово к передаче в суд. Суть дела – по версии следствия, Он получил взятку в размере 17 млн евро от Андрея Клюева. За это назначил Клюева первым вице-премьер-министром Украины.

В рамках этого дела прокурор Божко в августе текущего года арестовал недвижимость и счета Азарова. После этого Божко отстранили от дела. Нардеп Татьяна Чорновил допускает, что дело против Портнова Божко и отстранения последнего от досудебного расследования по Азарову – составляющие одной цепи, где единственным знаменателем является нынешний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который ранее работал в правительстве Азарова и является другом Андрея Портнова.

"Во времена Януковича Богдан и Азаров были очень близки. И я сейчас считаю, что Азаров просто звонит Богдану и говорит:" Ты сейчас влиятельный в Украине. Ну сделай что-то. Потому что, как это так, что сейчас ваша власть, а активизировалось расследование по моему делу, и как раз в августе арестованы мои активы". Поэтому я считаю, что это происходит именно таким образом. Богдан, получив этот звонок от Азарова, жалуется Портнову своему партнеру, и Портнов говорит: "Да это же тот, кто против меня дело расследовал. Сейчас мы ему покажем ", - рассказала Чорновил.

Какой будет дальнейшая судьба прокурора Александра Божко - покажет время.

Напомним, Специализированная прокуратура Панамы приняла решение о возбуждении уголовного дела против заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова .

Ранее политолог Олеся Яхно отметила, что ГБР стало определенной дополнительной структурой информационной PR-кампании, которую ведет Андрей Портнов .

До того депутат Украины VIII созыва Тетяна Чорновол сообщила, что ГБР не выполняет решений суда, согласно которым заявление об уголовных преступлениях бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова следует внести в единый реестр судебных расследований.

Прямий
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