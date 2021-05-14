Порошенко пожертвовал $ 100 тыс. Украинскому католическому университету на строительство нового Коллегиума

Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал $100 тыс. на строительство нового Коллегиума Украинского католического университета. Об этом сообщает УКУ в Facebook.

"Новый Коллегиум УКУ – это масштабное формационное пространство для студентов, работников и гостей нашего университета. Здание спроектировано по модели living learning community – сообщества, которое живет и учится вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", – говорится в сообщении.

Порошенко рассказал, почему решил инвестировать в УКУ и развитие качественного образования: "Украинский католический университет – это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе. УКУ формирует новое понимание образования как привлечение в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".

"Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом – вспомню владыку Любомира Гузара, великого канцлера Блаженнейшего Святослава, многолетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", – отмечает пятый президент.

"В подтверждение этих слов напомню, что УКУ стабильно находится на высшей ступени украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в ИТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственными и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", – констатирует Порошенко.

"А еще важно, что это украинский университет, так как в нем преподают и учатся люди из разных уголков Украины. Они приносят в его аудитории понимание всего разнообразия нашей жизни, формируют видение будущего и возвращаются, чтобы воплотить его. Убежден, что им это удастся, что УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", –акцентирует Порошенко.

Украинский католический университет создан почти 20 лет назад во Львове. Университет унаследовал и продолжает научную деятельность Греко-католической богословской академии, которую создал в 1928-1929 годах во Львове митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил ее первый ректор о. Иосиф Слепой. УКУ из года в год возглавляет рейтинги украинских вузов с самым высоким средним баллом поступления. Кроме учебных программ, которые объединяют талантливых студентов со всей страны, а также мощных программ бизнес-образования, УКУ известен и современным кампусом, и быстрыми темпами его развития. Университет существует без всякого финансирования от государства благодаря благотворительным взносам.

Великим канцлером УКУ является Глава УГКЦ Блаженнейший патриарх Святослав (Шевчук), Президент УКУ – архиепископ и митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис (Гудзяк).

Как известно, команда Порошенко в Киеве реализует масштабный проект создания Концерт-холла мирового уровня. Открытие Roshen Concert Hall планируется в 2025 году. Кроме того, среди проектов, которые уже реализованы командой Порошенко – крупнейший в мире речной светомузыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за время независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

С начала пандемии коронавируса у Порошенко оказали благотворительную помощь медицинским учреждениям, врачам и малообеспеченным гражданам по всей стране на сумму 150 млн грн. В частности, Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Людям из уязвимых групп в прошлом году передали 50 тыс. продуктовых наборов, в этом году уже собрали и передали 12,5 тис. пакетов.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более 100 аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.