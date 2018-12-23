Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий

Борцов за независимость Украины признали участниками боевых действий. Фото: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке"

Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) , организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений организации украинских националистов, и, согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за незав жнисть Украины в XX веке", признаны борцами за независимость Украины в XX веке, говорится на сайте Верховной Рады.

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По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича, по состоянию на 23 мая 2018 численность указанных участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человека. Эти данные составляют конкретную статистическую основу для расчетов бюджетных расходов в связи с обеспечением предоставления льгот, предусмотренных для участников боевых действий. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Минимальная пенсия в Украине повысится дважды - с 1 июля и с 1 декабря 2019 года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по итогам работы министерства за 2018.