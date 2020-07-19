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Порошенко передал 1800 швейцарских тестов на коронавирус больницам Тернопольщины

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Порошенко передал 1800 швейцарских тестов на коронавирус больницам Тернопольщины

Во время пребывания в Тернопольской области пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал медучреждениям очередную партию ИФА-тестов производства швейцарской компании Roche.

1000 тестов получила Тернопольская университетская больница, еще по 400 тестов - Тернопольская городская больница N2 и Теребовлянская центральная районная больница.

Генеральный директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар поблагодарил Петру Порошенко за постоянную поддержку врачей и отметил, что больница при каденции пятого президента была перестроена и оснащена новейшим оборудованием.

"Вы открывали этот корпус, он оснащен, пожалуй, наиболее мощно из всех лабораторных центров страны. Я благодарю за ту помощь, которую вы постоянно оказываете нашему коллективу. Мы хорошо понимаем стоимость лабораторного оборудования, эти методики, которые вы даете, дают нам возможность мониторить ситуацию в коллективе. Это уже вторая серия тестов, которую мы получаем. По первой программе почти 300 работников были протестированы. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не улучшается, и мы должны понимать, что мониторинг медицинского персонала - это одна из важнейших целей", - сказал глава больницы.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы сейчас стоите на передовой. И в условиях, когда не созданы условия для защиты врачей, вы делаете настоящее чудо и настоящее геройство. Вы останавливаете пандемии, ликвидируете просчеты власти. Делаете это фактически на голом энтузиазме", - обратился Петр Порошенко к медработникам.

Он отметил, что власти обещали медикам защиту, зато 900 тонн масок в начале эпидемии были вывезены за границу.

"Наша команда, видя неуклюжесть действий власти, завезла 130000 защитных антивирусных костюмов высокого качества. И я счастлив, что мы защитили сотни, а может и тысячи врачей. Более трех тысяч попало именно в Тернопольскую область. Дополнительно завезли защитные маски, антивирусные очки, пульсоксиметры. Восстановили аппараты ИВЛ", - отметил Петр Порошенко.

"Завезли уникальные передовые тесты. Тесты бесплатные. Они только разработаны, разработка завершилась 10 мая, а уже 17 мая первая партия была в Украине. 2000 тестов за счет нашей команды в Тернопольскую область была поставлена ​​в прошлом месяце. Сегодня - еще почти 2000 тестов. В первую очередь врачи должны пройти надежное тестирование для того, чтобы найти антитела и провести диагностику. Я очень хотел бы, чтобы наши врачи были защищены", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он привел пример Винницы, где первая партия тестов была использована для диагностики среди воспитателей детских садов. "В первый же день, проведя 300 тестов, у 6 воспитательниц результаты были положительные. Я искренне желаю, чтобы все эти тесты были отрицательными. Но по крайней мере точно они надежны", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что парламентская команда "Европейской Солидарности" продолжает отстаивать социальную защиту медработников. "Так, как мы относимся к нашим воинам на фронте, - так же нужно относиться и к социальной защите врачей, и по заработной плате. На время, когда они задействованы в пандемических мероприятиях, заработная плата должна быть больше на 300%", - убежден Порошенко.

Он напомнил, что инициировал введение страхования для медиков на случай заболевания коронавирусной болезнью. Однако монобольшинство фактически обмануло врачей, выхолостив закон о страховании.

"Просто обманули врачей. У нас было - те, кто заболел, получают компенсацию от государства столько, сколько получает раненный воин. В зависимости от тяжести болезни 100-200-300 тысяч. Не дай Бог, болезнь привела к трагическим последствиям - миллион шестьсот тысяч. По страхованию врачей от болезни они сказали: только тогда, когда врач станет инвалидом. Но от коронавируса инвалидами не становятся. Или умирают, или выздоравливают. И вы просто обманываете людей", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, что "парламентский спецназ" будет всегда защищать интересы Украины и украинцев со всех уголков нашей страны - идет ли речь о врачей, об армии, или о защите родного языка.

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