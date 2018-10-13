Порошенко на Софиевской площади будет молиться за автокефалию

Президент Петр Порошенко призвал граждан собраться сегодня на Софиевской площади в Киеве, чтобы помолиться за Украину и единую поместную церковь. Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко примет участие в благодарственной молитве за автокефалию Украинской православной церкви 14 октября.

"Ко мне обратилась группа общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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"Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром станем к благодарственной молитвы за автокефалию для нашей Церкви. Предлагаю собраться на историческом Софийской площади 14 октября в 9.30 утра", - отметил он.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский открыто угрожал украинцам расправой за получение Украиной автокефалии. Он заявил, что через предоставление томоса УПЦ КП война в Украине продлится десятки лет.