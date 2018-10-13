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суббота, 13 октября 2018 09:03

Порошенко на Софиевской площади будет молиться за автокефалию

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Порошенко на Софиевской площади будет молиться за автокефалию
Президент Петр Порошенко призвал граждан собраться сегодня на Софиевской площади в Киеве, чтобы помолиться за Украину и единую поместную церковь. Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко примет участие в благодарственной молитве за автокефалию Украинской православной церкви 14 октября.

"Ко мне обратилась группа общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую творим вместе", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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"Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром станем к благодарственной молитвы за автокефалию для нашей Церкви. Предлагаю собраться на историческом Софийской площади 14 октября в 9.30 утра", - отметил он.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский открыто угрожал украинцам расправой за получение Украиной автокефалии. Он заявил, что через предоставление томоса УПЦ КП война в Украине продлится десятки лет.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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