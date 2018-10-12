Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью

Скандальный российский политик Владимир Жириновский открыто угрожал украинцам расправой за получение Украиной автокефалии. Он заявил, что через предоставление томоса УПЦ КП война в Украине продлится десятки лет.
Жириновский "профессионально" провел исторические параллели. Он пригрозил, что в Украине может произойти "Варфоломеевская ночь", которая положила начало 30-летней войне в Европе.
Об этом политик заявил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы с вами получим тоже 30-летнюю войну. Четыре уже идет. Еще 26 лет проливаться кровь в Украине. Именно на религиозной почве. Православные Московского патриархата и православные Киевского патриархата. И все для этого Запад готовит там, в Стамбуле. Варфоломей - это сейчас самый главный враг христианского мира!" - произнес Жириновский.
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Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви томоса об автокефалии. Этот процесс продолжается.
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