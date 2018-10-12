Будет Варфоломеевская ночь - Жириновский пригрозил Украине "священной" местью

Владимир Жириновский открыто угрожал украинцам расправой за получение Украиной автокефалии

Скандальный российский политик Владимир Жириновский открыто угрожал украинцам расправой за получение Украиной автокефалии. Он заявил, что через предоставление томоса УПЦ КП война в Украине продлится десятки лет.

Жириновский "профессионально" провел исторические параллели. Он пригрозил, что в Украине может произойти "Варфоломеевская ночь", которая положила начало 30-летней войне в Европе.

Об этом политик заявил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Мы с вами получим тоже 30-летнюю войну. Четыре уже идет. Еще 26 лет проливаться кровь в Украине. Именно на религиозной почве. Православные Московского патриархата и православные Киевского патриархата. И все для этого Запад готовит там, в Стамбуле. Варфоломей - это сейчас самый главный враг христианского мира!" - произнес Жириновский.

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Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви томоса об автокефалии. Этот процесс продолжается.