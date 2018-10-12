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пятница, 12 октября 2018 00:31

Филарет лично поблагодарил Порошенко

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Филарет лично поблагодарил Порошенко
Президент Петр Порошенко встретился с Филаретом. Фото: пресс-служба президента

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет поздравил президента Украины Петра Порошенко с решением Синода Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской православной церкви и назвал это решение эпохальным.

"Я хочу Вас лично поблагодарить, потому что благодаря Вашей настойчивости, благодаря Вашей мудрости мы достигли этого. Потому и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А Вы достигли этой нашей общей цели", - отметил Филарет, сообщила пресс-служба украинского президента.

По его словам, решение об автокефалии Украинской Православной Церкви является "эпохальным".

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"Потому что украинская церковь никогда не была автокефальной. Она имела широкие права во время киевских князей, но находилась в составе Константинопольского патриархата. А потом попала в русский плен и тоже была несвободной. В ХХ веке, когда возникла Украинская Народная Республика, якобы возродили украинскую автокефальную церковь, но тут же она и погибла", - добавил Филарет.

При этом Порошенко на встрече с патриархом заявил, что сегодня исторический день.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета.

В ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ ее Синода на действия Константинополя по Украине.

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