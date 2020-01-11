Порошенко купил квартиру танкисту Пантюшенко, который 5 лет провел в плену

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1953
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 13320
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6660
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1431
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50715
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7605
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2007
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27711
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
4
27
5
4
3
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
Видео
Все видео
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Фанат Митрошиной, избивший активистов "Відсічі", заявил, что помирился с ними: те впервые об этом слышат
Фанат Митрошиной, избивший активистов "Відсічі", заявил, что помирился с ними: те впервые об этом слышат
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1674
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1854
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2772
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3735
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 441
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 15:04

Порошенко купил квартиру танкисту Пантюшенко, который 5 лет провел в плену

  Комментировать

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену террористов.

 

Порошенко рассказал, что еще во время пребывания в плену Пантюшенко было решено приобрести квартиры трем военнослужащим – двум военным с 3-го полка спецназа и танкисту Пантюшенко.

 

"Для двоих нам это удалось сделать раньше. Я очень счастлив, что Господь подарил мне такую возможность, чтобы и ваша семья имела возможность сама выбрать и приобрести квартиру в городе Киеве", – сказал Порошенко.

 

"Хочу сказать, что твое поведение и в бою, и во время пребывания в плену было образцом настоящего рыцаря Украины. Несмотря на твой очень молодой возраст – ты настоящий воин, ты настоящий украинский рыцарь, ты настоящий патриот и настоящий гражданин", – заявил Порошенко .

"Как пятый президент Украины, как твой Верховный Главнокомандующий на самом деле хочу сказать тебе спасибо за твой дух, твою любовь к Украине", – подчеркнул Порошенко.

 

Виктория и Богдан Пантюшенко поблагодарили Порошенко за поддержку и помощь и пригласили на новоселье

Богдан Пантюшенко (позывной "Броня") 18 января 2015 попал в плен российских наемников вблизи Донецкого аэропорта. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, а его экипаж захватили в плен. Впоследствии эту операцию по подрыву Путиловского моста вблизи поселка Спартак назовут "одной из самых ярких в обороне аэродрома".

Ранее Порошенко подарил квартиры семьям двух военнослужащих 3-го полка спецназа Сергея Глондара и Александра Коринькова, попавших в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево.

А в декабре 2019-го года Порошенко внес залог 19 миллионов гривен за освобождение киборга Дмитрия Марченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко купил квартиру танкисту Пантюшенко, который 5 лет провел в плену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Погибли две третих жителей города

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 36860
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 22898
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 15489
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13761
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
 Просмотров: 13311
Общество
"Шабаш ведьм" - Надежду Савченко поймали в компании соратниц Януковича
"Шабаш ведьм" - Надежду Савченко поймали в компании соратниц Януковича Просмотров: 441
Пилот сбитого самолета вел диалог с аэропортом Тегерана до самой катастрофы
Пилот сбитого самолета вел диалог с аэропортом Тегерана до самой катастрофы Просмотров: 621
Экипаж сбитого лайнера не от маршрута не отклонялся. Иран снова врет
Экипаж сбитого лайнера не от маршрута не отклонялся. Иран снова врет Просмотров: 738
Россия - поставщик оружия Ирану. Необходимо расследовать ее роль в катастрофе
Россия - поставщик оружия Ирану. Необходимо расследовать ее роль в катастрофе Просмотров: 387
Директор МАУ объяснил, почему рейс в горячей зоне не отменили
Директор МАУ объяснил, почему рейс в горячей зоне не отменили Просмотров: 585
Больше всего комментируют
8
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
5
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
2
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
2
СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ
Голосов: 48127
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua