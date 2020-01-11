Порошенко купил квартиру танкисту Пантюшенко, который 5 лет провел в плену

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену террористов.

Порошенко рассказал, что еще во время пребывания в плену Пантюшенко было решено приобрести квартиры трем военнослужащим – двум военным с 3-го полка спецназа и танкисту Пантюшенко.

"Для двоих нам это удалось сделать раньше. Я очень счастлив, что Господь подарил мне такую возможность, чтобы и ваша семья имела возможность сама выбрать и приобрести квартиру в городе Киеве", – сказал Порошенко.

"Хочу сказать, что твое поведение и в бою, и во время пребывания в плену было образцом настоящего рыцаря Украины. Несмотря на твой очень молодой возраст – ты настоящий воин, ты настоящий украинский рыцарь, ты настоящий патриот и настоящий гражданин", – заявил Порошенко .

"Как пятый президент Украины, как твой Верховный Главнокомандующий на самом деле хочу сказать тебе спасибо за твой дух, твою любовь к Украине", – подчеркнул Порошенко.

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Богдан Пантюшенко (позывной "Броня") 18 января 2015 попал в плен российских наемников вблизи Донецкого аэропорта. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, а его экипаж захватили в плен. Впоследствии эту операцию по подрыву Путиловского моста вблизи поселка Спартак назовут "одной из самых ярких в обороне аэродрома". Ранее Порошенко подарил квартиры семьям двух военнослужащих 3-го полка спецназа Сергея Глондара и Александра Коринькова, попавших в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. А в декабре 2019-го года Порошенко внес залог 19 миллионов гривен за освобождение киборга Дмитрия Марченко.