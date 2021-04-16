Порошенко: благодарить врачей за спасение людей мы должны ежедневно

Фото: eurosolidarity.org

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с врачами Черкасской области. В городской детской больнице, куда передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, пятый президент выразил благодарность всем медикам Украины, которые сегодня стоят на передовой борьбы с пандемией.

"Прежде всего я хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за ту огромную работу, которую вы делаете, спасая жизни людей, помогая, защищая людей и Украину. Вы работаете в очень сложных условиях, в которые, к сожалению, поставила врачей некомпетентная и вороватая власть. Заполненные больницы, отсутствие свободных коек, оборудованных кислородом, мошенничество власти с доплатами. Когда украинцам утверждают, что врачи, которые имеют дело с ковидными больными, имеют 300 процентов доплаты к своей заработной платы, и эта доплата составляет 12-15-20 тысяч гривен", - говорит Порошенко.

"У меня упорный совет: вылезайте из своей теплой ванны, приезжайте в больницу и спросите у санитарки, медицинского работника, врача - насколько справедлива посекундная тарификация работы врача с ковиднимы больными", - обратился Порошенко к центральной власти.

"Эта благодарность должна быть в виде конкретных шагов, которые защищают врача, дают честную плату, дают ему необходимое оборудование, необходимые лекарства. И дают эффективную систему вакцинации, которая способна защитить украинцев", - говорит Порошенко.

Порошенко призвал власти немедленно сосредоточиться на обеспечении врачей и больниц, защите медиков и проведении коммуникационной кампании для широкой вакцинации.

"Кто должен проводить такие кампании, чтобы убедить людей вакцинироваться? Главный, кому поверят, - это врач. Сделайте первое - убедите врача. Каждый день снимайте видео с врачами. Показывайте, какие наши врачи герои. Они де-факто бесплатно сейчас работают в больницах", - отмечает Порошенко.

"Принципиальной для нас является социальная защита медиков. Мы требуем, чтобы наш закон, который уже год находится в Верховной Раде за моей подписью и за подписью всей нашей команды, где мы страхуем врачей. Не только семьи врачей, которые отдали свои жизни на этом фронте. А тот врач, который заболел и выздоровел, получит соответствующую страховую компенсацию как воин, который был ранен. Мы это ввели в 2014 и мы требуем, чтобы сейчас было выплачено все до копейки, все, что обещали - и 300 процентов надбавки, и ввели страхование врачей", - подчеркнул Порошенко.

"Кабмин еженедельно отчитываться, что он сделал. Мы твердо убеждены, что только при этих условиях можно будет удержать медиков, мотивировать их идти на риск жизни, повысить престиж врачебной профессии", - убежден Петр Порошенко.

Пятый президент призвал медиков передать свои предложения и замечания, которые фракция "Европейская Солидарность" сформирует в виде законодательных инициатив и дополнительно предложит во время внеочередного заседания Верховной Рады. В частности, во время встречи медики поставили вопрос отсутствия ковидних доплат семейным врачам на первичном звене.

"Мое пребывание здесь для того, чтобы услышать ваши мнения, советы, как на сегодняшний день резко увеличить доверие к врачам. Как провести коммуникационную стратегию, в первую очередь с привлечением врачей.

Я твердо убежден, что именно ваши советы помогут преодолеть дилетантские рассуждения власти, которые де-факто лишают украинцев права на то, чтобы дышать, и в конце концов права на то, чтобы жить. Для этого надо вести честный, откровенный разговор с врачами в каждой области", - подчеркнул Порошенко.