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четверг, 17 февраля 2022 15:33

Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
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В проекте "Ревизоры на пороге" участники посетили оленью ферму, расположенную вблизи Луцка. Это малоизвестная туристическая локация.

Участниками первой серии нового реалити на "Новом канале" стали три пары отельеров из Луцка, Тернополя и Черкасс. Кроме гостиниц, показали неординарные локации в областях.

"Недалеко от села Радовичи, под лесом, расположилась ферма благородных оленей. Она была создана три года тому назад. Сейчас на 120 гектарах живет 230 благородных оленей самого распространенного вида в мире", – рассказала участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба.

Вход на ферму стоит 25 грн, а еще за 5 грн – насыплют ведерко овса с кукурузой, это любимая пища животных. Когда олени видят посетителей с лакомствами, подходят к краю ограды и позволяют прикасаться к рогам.

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"Получила очень классные эмоции. Насмеялась и зарядилась положительной энергией", - сказала Труба.

Ферма создана с благородной целью – для разведения, увеличения количества оленей и наполнения ими волынских лесов. Увидеть и даже покормить этих животных каждые выходные приезжает не менее 300 туристов.

В проекте "Ревизоры на пороге" участники посетили оленью ферму, расположенную вблизи Луцка
Фото: предоставленное пресс-службой "Нового канала"
Когда олени видят посетителей со вкусняшками, направляются к краю ограды и позволяют прикасаться к рогам
Вход на ферму стоит 25 грн, а еще за 5 грн – насыпят ведерко овса с кукурузой, являющейся любимой едой животных

Рядом с оленями в хозяйстве живут дикие кабаны. Оборудованы отдельные территории для принятия европейских муфлонов и пополнения стада ланей.

Социальному реалити с элементами тревела "Ревизоры на пороге" аналогов нет на украинском телевидении. В каждой программе три пары отельеров посещают три разных отеля. Они будут по очереди гостить друг у друга и будут оценивать уровень сервиса. Будут обсуждать, что такое гостевой этикет и качественное обслуживание.

В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было комфортно. А голосовать будут собственными средствами, самостоятельно решая, во сколько оценивают сервис, гостеприимство и номера отеля.

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