Помогает при коронавирусе: украинский препарат успешно прошел клинические испытания

Украинцы первыми в мире завершили клинические исследования иммуноглобулина. Препарат "Биовен" должен облегчать течение коронавируса. Фото: facebook.com

Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила клинические испытания своего препарата "Биовен" (иммуноглобулин). Минздрав внес его в протокол лечения Covid-19.

По результатам исследования, препарат позволил пациентам быстрее преодолеть лихорадку и уменьшил число летальных случаев среди больных, сообщил в Facebook президент "Биофармы" Константин Ефименко.

По его словам, испытания завершены в октябре. В них приняли участие 66 рандомных пациентов с тяжелым течением болезни. К исследованию препарата привлекли 9 баз.

"Использование "Биовена" в комплексе терапии пневмонии, вызванной SasCov2Covid19, по сравнению со стандартной терапией позволяет сократить летальность в четыре раза с 23,6% до 6,25%, среднее время до наступления улучшения с 9 до 5 дней и время потребности госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней", - говорит Ефименко.

"Биофарма" стала первой компанией в мире, которая начала и завершила клинические исследования иммуноглобулина. В общем продолжаются 18 клинических исследований, которые начали глобальные международные компании преимущественно в США и Западной Европе.

"Биовен" включен в протокол лечения COVID-19. "Биофарма" продолжает работу над созданием гипериммунного иммуноглобулина. В ближайшее время будут новости", - добавил президент компании.

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