Когда Украина получит вакцину от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 135
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 459
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 810
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 585
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 423
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 477
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 486
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
5
5
5
6
6
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Производство фейковых фильмов о сбитом MH-17 курировал лично полковник ГРУ
Производство фейковых фильмов о сбитом MH-17 курировал лично полковник ГРУ
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
Видео
Все видео
Почти 12 тыс. украинцев заболели на Covid-19 за сутки: где больше всего
Почти 12 тыс. украинцев заболели на Covid-19 за сутки: где больше всего
"Просто ужас, что творится в саду" - мать выложила видео, как воспитательница кричит на ее ребенка
"Просто ужас, что творится в саду" - мать выложила видео, как воспитательница кричит на ее ребенка
Власти Львова против карантина выходного дня
Власти Львова против карантина выходного дня
Члены избирательной комиссии подрались на заседании
Члены избирательной комиссии подрались на заседании
В магазине Ровно тайно следят за раздетыми покупателями
В магазине Ровно тайно следят за раздетыми покупателями
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 585
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 378
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2016
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1224
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2124
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
1 Просмотров: 225
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
пятница, 13 ноября 2020 18:24

Когда Украина получит вакцину от Covid-19

  Комментировать
Когда Украина получит вакцину от Covid-19
Первый транш вакцины будет в количестве, равном три процента населения - около 1,25 миллиона доз. Фото: Reuters

Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от Covid-19 во 2-м квартале 2021 года.

Вакцину против коронавируса Украина получит в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам Covid-19 (COVAX). Об этом сообщил председатель Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования. Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - отметил Хабихт.

Он также рассказал, что каждая страна будет получать вакцину в количестве, равном 20% населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании прививок от Covid-19.

"Транш, охватывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - отметил Хабихт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые выяснили, есть ли коронавирус в метро и автобусах

По его словам, Украина может рассчитывать на выделение 8,34 млн доз вакцины до конца 2021-го, что составляет 20% населения, согласно данным Госслужбы статистики Украины.

"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш - 3 процента населения, это около 1,25 миллиона доз. Они могут быть доступны стране во 2-м квартале следующего года", - сказал Хабихт.

Представитель ВОЗ отметил, что Украина имеет право получать вакцину, которая полностью будет оплачена или частично профинансирована донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX. В то же время, окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже после утверждения советом GAVI.

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку, в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - добавил глава Офиса ВОЗ в Украине.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных корнавирусом - 11 787. Из них детей - 388, медработников - 555. По состоянию на утро 13 ноября имеем 512 652 лабораторно подтвержденные случая Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда Украина получит вакцину от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 6894
Доллар растет в цене
Доллар растет в цене 1 Просмотров: 5256
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 4941
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
Хвастался быстрой ездой: показали, как гонял таксист, убивший людей на остановке
3
 Просмотров: 4194
Россияне привезли на Донбасс свое оружие
Россияне привезли на Донбасс свое оружие 1 Просмотров: 3528
Общество
В какие страны нельзя ехать украинцам: обновлен список "красной и зеленой" зон
В какие страны нельзя ехать украинцам: обновлен список "красной и зеленой" зон Просмотров: 36
"Карантин выходного дня": полиция увеличивает количество рейдов
"Карантин выходного дня": полиция увеличивает количество рейдов Просмотров: 108
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
Полицейским оплачивают аренду жилья и проезд
5
 Просмотров: 306
Пограничники задержали грузовик с контрабандной икрой
Пограничники задержали грузовик с контрабандной икрой Просмотров: 171
Луцк подает иск в суд - требуют отменить карантин выходного дня
Луцк подает иск в суд - требуют отменить карантин выходного дня Просмотров: 90
Больше всего комментируют
3
"Слуги" предлагают расширить полномочия Зеленского
2
Город сожгли, а трупы спустили по реке
2
"Мы похожи на человека, пришедшего на бал и с него упали штаны" - писатель об отношениях Украины и США
2
В Раду проходят 4 партии - опрос
2
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
Голосов: 53897
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть