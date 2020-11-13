Когда Украина получит вакцину от Covid-19

Первый транш вакцины будет в количестве, равном три процента населения - около 1,25 миллиона доз. Фото: Reuters

Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от Covid-19 во 2-м квартале 2021 года.

Вакцину против коронавируса Украина получит в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам Covid-19 (COVAX). Об этом сообщил председатель Офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования. Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которые следует вакцинировать первыми", - отметил Хабихт.

Он также рассказал, что каждая страна будет получать вакцину в количестве, равном 20% населения. В ВОЗ это называют "справедливым распределением", чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании прививок от Covid-19.

"Транш, охватывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями", - отметил Хабихт.

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По его словам, Украина может рассчитывать на выделение 8,34 млн доз вакцины до конца 2021-го, что составляет 20% населения, согласно данным Госслужбы статистики Украины.

"Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш - 3 процента населения, это около 1,25 миллиона доз. Они могут быть доступны стране во 2-м квартале следующего года", - сказал Хабихт.

Представитель ВОЗ отметил, что Украина имеет право получать вакцину, которая полностью будет оплачена или частично профинансирована донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX. В то же время, окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже после утверждения советом GAVI.

"Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку, в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода", - добавил глава Офиса ВОЗ в Украине.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных корнавирусом - 11 787. Из них детей - 388, медработников - 555. По состоянию на утро 13 ноября имеем 512 652 лабораторно подтвержденные случая Covid-19.