Первую партию вакцины от Covid-19 получит 3% населения Украины

Радуцкий высказался о вакцине от коронавируса. Фото: Корреспондент

Первая партия вакцины от коронавируса позволит охватить 3% населения страны.

"Украина будет иметь количество доз, рассчитанное на 20% населения. Первая партия будет составлять количество на 3% населения", - рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В парламенте зарегистрирован законопроект касательно сокращения бюрократической процедуры, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире.

На закупку вакцины в бюджете заложено 2,6 млрд гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В какие страны нельзя ехать украинцам: обновлен список "красной и зеленой" зон

Напомним, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от Covid-19 во втором квартале 2021 года.