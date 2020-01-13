Ползучая экспансия России не прекращается ни на минуту - волонтер

Роман Синицын: Кремлю не обязательно нас захватывать танками. Это война за мозги. Фото: Тарас Подолян

Зеленский хочет стать президентом-миротворцем, сшить страну. Это может привести к трагическим последствиям в долгосрочной перспективе.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"Ребята на Банковой недооценивают РФ. Путин никуда не денется, может подождать. Россияне разрабатывают стратегические планы по Украине в отличие от нашей власти. У них этим занимаются целые институты. Кремлю не обязательно нас захватывать танками. Это война за мозги", - говорит он.

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Такая история была в Грузии, напоминает Роман Синицын.

"Страна потеряла огромный кусок территории. Затем к власти пришел Иванишвили. Будто не пророссийский политик, но имеет акции Газпрома (утверждала британская газета Guardian. - Gazeta.ua). Грузия тогда открыла границы для россиян. Восстановили авиасообщение. Начали ездить туристы, вести совместный бизнес. Россияне зашли на грузинский медиа-рынок и купили ряд СМИ. Сейчас около половины населения считает, что с РФ стоит дружить. Иванишвили ни разу не говорил, что Путин - хороший. Это не помешало ползучей российской экспансии.

Российский бизнес нормально чувствует себя сейчас и в Украине. Контролируемые олигархами из РФ банки, медиа-ресурсы работают. Почти все люксовые киевские гостиницы принадлежат другу Путина (речь идет о сети "Премьер Палас" группы компаний VS Energy. Ее связывают с Евгением Гинером. - Gazeta.ua). Россияне будут увеличивать влияние на Украину через экономику, ручных политиков, певцов, что едут к нам на гастроли. Вновь попытаются переписать наши учебники по истории. Новогодняя речь Зеленского вполне укладывается в эту российскую парадигму.

Только гражданское общество может противостоять этой ползучей экспансии", - добавляет волонтер.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.