Полтысячи солдатиков из России: украинец пытался перевезти контрабанду

Фото: Государственная пограничная служба

Пограничники задержали украинца, который пытался провезти из России контрабанду.

Злоумышленник хотел незаконно перевезти грузовиком коллекцию оловянных солдатиков.

Случай произошел на Чернигивщине в пункте пропуска "Сеньковка", сообщает Государственная пограничная служба.

"45-летний гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем DAF, решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов различных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии", - пишут в пресс-службе.

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По словам мужчины, он должен был, по просьбе гражданина России, переместить товар через границу. Злоумышленнику пообещали вознаграждение. Заказчик планировал продавать товар ценителям исторической и военной миниатюры в Украине.

В сети интернет такие фигурки продают за 1,5 тыс. грн.

"По предварительной оценке, обнаруженные фигурки стоят более 700 тысяч гривен. Коллекцию оловянных миниатюр изъято, а нашего соотечественника привлекли к ответственности", - отмечают в госслужбе.

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