Половина украинцев готовы к компромиссу на Донбассе

Ирина Бекешкина: на выборах в первую очередь кандидаты будут говорить о зарплатах и коммунальных тарифах. Фото: iPress.ua

Вопрос войны будет не главным на этих выборах.

Об этом Gazeta.ua говорит директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Фонд "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова выяснили, как граждане по всей стране видят решение конфликта на Донбассе и окончания войны. Для этого с 19 по 25 мая этого года во всех регионах Украины опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Не проводили опрос только в Крыму и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Только два решения граждане считают действенными для установления мира.

Это международное давление на Россию, чтобы она отказалась от вмешательства в конфликт на Донбассе - 32%. И успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории этого региона - 31%.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения. На мир "любой ценой" согласны только 20% опрошенных. Большинство населения - 50% - считает, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

За отделение этих территорий голоса отдали 10% опрошенных. Предоставление ДНР и ЛНР особого статуса в пределах Украины поддержали 13%. Ввести в Украине федеративное устройство не прочь 9%. За отказ от перспективы членства в НАТО - 7. За предоставление русскому языку статуса второго государственного лишь 6%.

"В масштабах страны проблема Донбасса, безусловно, важна. О ней тоже будут говорить. Но если брать каждого избирателя отдельно, то социальные проблемы больше волнуют людей. Поэтому на выборах в первую очередь кандидаты будут говорить о зарплатах и коммунальных тарифах", - говорит она.

Каждая политическая сила будет ориентироваться на своего избирателя, считает эксперт.

"Такие опросы дают политикам возможность понять, чего от них ждут. К сожалению, в нашей стране зря надеяться на какие-то реальные коррективы в связи с социологическими опросами. "Зеркало недели" опубликовало недавно материал, где они показали отношение каждой партии к вопросу Донбасса . Ни одна из них не выступает исключительно за силовой путь. Если он и имеется, то параллельно с ним говорят и о дипломатическом формате. Украинские политики понимают, что просто силой мы не вернем Донбасс", - объясняет Ирина Бекешкина.

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По ее мнению, 17 процентов людей, которые выступают на позиции исключительно военного пути - требуют невозможного.

"Какой бы популярной эта идея ни была - она невыполнима. Это не значит, что наша армия настолько слаба, что не справится с зачисткой оккупированных территорий. На это уйдет около двух недель времени. Но если прибегнуть к таким решительным мерам, непременно вмешается Россия. Начнется полномасштабная агрессия ", - отмечает эксперт.

Более половины опрошенных согласны на определенные компромиссы, чтобы вернуть Донбасс.

"Но минский сценарий они отвергают. Такие уступки как особый статус тех территорий, проведение там выборов вообще не пользуются популярностью. По компромиссные варианты будет выступать "Оппозиционный блок ". Они потеряли много денег и бизнеса из-за войны на Востоке и не заинтересованы в еще больших военных противостояниях", - добавляет Ирина Бекешкина.

Президент России Владимир Путин предупредил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующее заявление прозвучало во время совещания послов и постоянных представителей РФ в четверг, 19 июля. Как отметил Путин, Украина не выполняет взятые на себя обязательства и отказывается от мирного решения конфликта.