Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 856
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 495
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5373
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 990
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2952
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3555
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131134
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2079
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
4
5
6
5
4
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
&quot;Денег на похороны и родственников нет&quot; - показали ликвидированного боевика из Горловки
"Денег на похороны и родственников нет" - показали ликвидированного боевика из Горловки
Видео
Все видео
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Хроники войны: погибли 39 военных
Хроники войны: погибли 39 военных
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 486
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 405
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2952
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1584
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3465
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 162
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
четверг, 19 июля 2018 18:10

Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе

4 Комментировать
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
На Донбассе может произойти обострение конфликта, об этом предупредил Путин. Фото: Rosbalt

Президент России Владимир Путин предупредил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Соответствующее заявление прозвучало во время совещания послов и постоянных представителей РФ в четверг, 19 июля, передают "Известия".

Как отметил Путин, Украина не выполняет взятые на себя обязательства и отказывается от мирного решения конфликта.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются силовым путем", - отметил президент РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия поцапалась с дружественной европейской страной

После столкновения с враждебной диверсионно-разведывательной группой на Донбассе украинские военные взяли в плен гражданина Российской Федерации. Также удалось уничтожить трех бойцов враждеской ДРГ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
4 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

4

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Шахтеры на Донбассе начали массовую забастовку

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 75325
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 65423
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 56354
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 56173
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 28719
Донбасс
Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма
Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма Просмотров: 108
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
4
 Просмотров: 468
Шахтеры на Донбассе начали массовую забастовку
Шахтеры на Донбассе начали массовую забастовку
 Просмотров: 531
Пограничники приготовились взять под контроль оккупированый Донбасс
Пограничники приготовились взять под контроль оккупированый Донбасс 1 Просмотров: 8208
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
5
 Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
5
В России рождается новый нацизм - Бабченко
4
"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки
Голосов: 28925
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua