Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе

На Донбассе может произойти обострение конфликта, об этом предупредил Путин. Фото: Rosbalt

Президент России Владимир Путин предупредил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Соответствующее заявление прозвучало во время совещания послов и постоянных представителей РФ в четверг, 19 июля, передают "Известия".

Как отметил Путин, Украина не выполняет взятые на себя обязательства и отказывается от мирного решения конфликта.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются силовым путем", - отметил президент РФ.

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После столкновения с враждебной диверсионно-разведывательной группой на Донбассе украинские военные взяли в плен гражданина Российской Федерации. Также удалось уничтожить трех бойцов враждеской ДРГ.