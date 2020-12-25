Политзаключенный Шумков рассказал о пытках в РФ

Российская тюрьма сейчас - это "тюрьма народов" - Шумков. Фото: Facebook

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков, который 4 года находился в незаконном заключении в РФ, рассказал о пытках российских силовиков.

Об этом он сообщил BBC News Украина.

"В ФСБ прошел через разное - били электрическим током, надевали противогаз. Как мне потом уже в местах отбывания рассказали, это их любимый метод пытать политических или военных заключенных. Многие из тех, кто отбывает срок за 205-й или 208-й статьях, проходили через эту процедуру", - отметил он.

После незаконного осуждения его отправили в колонию города Торжок Тверской области.

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"На приеме предлагается - хотя это нельзя назвать добровольной процедурой - пройти через такое унижение, как в зад взять грязную тряпку и протереть место, где ходили сотрудники колонии. Я отказался и за это меня избили. При этом говорили, что был на Майдане, воевал на Донбассе и так далее", - вспоминает Шумков.

При этом с другими заключенными колонии у него были "даже дружеские отношения".

"Российская тюрьма сейчас - это "тюрьма народов". Там, кроме российских, можно встретить и украинский, и кавказцев, и людей из Средней Азии. Когда был в жилой зоне колонии, то украинский перестали называть" хохлами", - отмечает бывший политзаключенный.

Политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину из России. 23 декабря Шумкова освободили из колонии в городе Торжок Тверской области. После этого он попал в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области.