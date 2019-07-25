"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива

Евгений Дикий: никого не интересовали реальные обстоятельства смерти журналиста Роккелли. Общество хотело мести. Мол, нашего убили и кто-то должен за это ответить. Создали уникальный прецедент судебной расправы за преступление, которого не было. Фото: Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неоправданно жестким решение итальянского суда по поводу нацгвардейца Виталия Маркива. Во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский отметил необходимость непредвзятого рассмотрения этого дела Апелляционным судом.

Глава государства предложил Риму правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы, сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

Однако в официальном заявлении итальянского правительства по поводу разговора руководителей стран нет ни одного упоминания про Виталия Маркива. Рим сообщил, что Зеленский и Конте говорили исключительно о торгово-экономические отношения.

Украина никак не может освободить нашего бойца Виталия Маркива. Пророссийское правительство Италии устроил над ним политическое судилище за преступление, которого не могло быть.

Об этом в интервью говорит Gazeta.ua публицист, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Почему итальянская сторона замолчала разговор с нашим президентом относительно дела Маркива?

- Это ни в коем случае не означает, что в офисе нашего президента солгали. Просто эта часть разговора принципиально не была воспринята Римом. Зеленский озвучил нужный месседж, но итальянцы его не услышали настолько, что хотят полностью игнорировать. Рим очень упорно стоит на своем решении суда. Не готов ни к каким переговоров с Украиной по этому поводу.

На что стоит обратить внимание в решении итальянского суда? Как его можно охарактеризовать?

- Дело Маркива - это образец чисто политического судилища. Расправа с заранее определенным результатом. Основная проблема даже не в том, сколько лет дали нашему нацгвардейцу. Дело в том, что его судили за преступление, которого вообще не было. Его просто не существовало. Роккелли и Миронов погибли в результате попадания минометной мины во время ведения боевых действий. Такая гибель журналистов во всем мире трактуется как несчастный случай. То есть это означает, что не было факта преступления, за которое судят Виталия Маркива.

Когда смерть журналиста на войне можно считать преступлением?

- Существуют четкие критерии, когда смерть журналиста на фронте классифицируется как преступление. Этот перечень состоит только из двух пунктов. Первый - если журналиста задержала какая-то из сторон конфликта и после этого убила его. Это подпадает под юрисдикцию международного военного трибунала. Второй - если журналист погиб от пули снайпера. И только тогда, если бы удалось доказать, что снайпер через свою оптику видел, что стреляет в безоружного человека в гражданской одежде. Здесь уже есть простор для судебного разбирательства.

Во всех остальных случаях - гибель от мины, снаряда, подрыв на растяжке, шальная пуля - смерть журналиста должна трактоваться как несчастный случай.

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Можно провести какие-то исторические аналогии с делом Виталий Маркива?

- В 2003 году в Багдаде погиб украинский оператор. Американский танковый экипаж сделал тогда прицельный выстрел в конкретное окно, где находилась телевизионная группа. Суд признал действия экипажа абсолютно законными, ведь это произошло во время боя. Именно поэтому фронтовые журналисты получают большую зарплату, чем их гражданские коллеги. Это - риски профессии. В Багдаде речь шла про прицельный выстрел. В случае Роккелли говорим про мину, что попадает с изменением точности в сто метров. Это - оружие работает по площади, а не по конкретному объекту. Здесь базово не могло быть убийства. Как только расследование установило эти детали, должны были закрыть дело. Остальное - абсурд и нарушение установившейся практики права войны. Никого в мире не осудили за такие действия, прецедент Маркива - единственный.

Я лично знал переводчика итальянского журналиста Миронова. Познакомились в 1995 году на первой войне в Чечне. Обсуждали возможные обстоятельства гибели. Мол, если расстреляют на блок посту, есть минимальный шанс, что за это кто-то может понести наказание. Но если погибнем под федеральными бомбами - это исключительно наша проблема. Миронов тогда это прекрасно понимал. И итальянское правосудие понимает. Но оно заведомо заняло откровенно антиправовую позицию.

Почему итальянский суд так поступил?

- Никого не интересовали реальные обстоятельства смерти журналиста Роккелли. Общество хотело мести. Мол, нашего убили и кто-то должен за это ответить. Даже сам суд проходил в родном городе Роккелли, присяжными были местные. Они могли лично знать семью погибшего. Это тоже нарушает все базовые правила судебных процессов. Суд был пристрастен, отклонил аргументы защиты, основанные на мировой практике. Создал уникальный прецедент судебной расправы за преступление, которого не было.

Как украинская власть может освободить нацгвардейца Маркива?

- Нет смысла в этой ситуации говорить про правовые аргументы. Судилище было чисто политическое. Поэтому именно политическими методами можно решить этот вопрос. Здесь есть проблема. У нас нет рычагов для давления на итальянские власти. Можем простить, пытаться достучаться. Но к кому? К стране с откровенно пророссийским руководством? Министр внутренних дел Италии фотографировался на Красной площади в футболке с портретом Путина. Вряд ли сможем убедить этих людей. Но стоит пытаться простить о помощи международных союзников. Находимся в сложной ситуации. Правовые аргументы не работают. А других у нас нет.

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Какова дальнейшая судьба ждет Виталия?

- Боюсь, что Виталий Маркив просидит в тюрьме долго. К тому моменту, пока не сложится более благоприятная политическая ситуация. Пока в Италии не изменится власть. Тогда мы сможем освободить его политическими и дипломатическими методами. Все указывает на то, что это будет не скоро.

Защита Маркива подал апелляцию. Есть шансы, что Апелляционный суд Италии его оправдает?

- Есть еще определенные надежды. Мы не знаем, насколько в Италии Апелляционный суд зависим от политической власти. Если там сидят объективные юристы, они примут решение об освобождении Маркива. Ведь в апелляционном суде решение выносят не присяжные, а профессиональные судьи. Поэтому есть шанс. Дело настолько абсурдно, что его должен закрыть любой хотя бы относительно беспристрастный суд. Увидим результат где-то за полгода. Примерно столько будет готовиться апелляция.

Украина может как-то помочь Виталию Маркиву?

- Если в Апелляционный суд Италии подтвердит приговор, останется надеяться на дипломатические методы. Единственное, что реально от нас зависит - как будет сидеть Маркив. Есть принципиальная разница между быть заключенным и забытым всеми или сидеть в тюрьме как герой, о котором помнят. Надо отправлять Виталию письма, посылки, выходить на пикеты. Пусть даже они будут абсолютно безрезультатны. Для него самого это будет важно. И это единственное, чем сейчас можем помочь Виталию Маркиву.

Нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива 12 июля приговорили к 24 годам тюрьмы в итальянском городе Павия. Его считают причастным к гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова близ Славянска на Донбассе в мае 2014-го. По версии прокуроров, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о журналистах украинской армии. В результате минометного обстрела двое из них погибли, а французский репортер Уильям Рогелон получил ранения. Он является ключевым свидетелем по делу. Адвокат украинца Раффаэлле Делла Валле говорит, что бойца судили по сомнительным подозрениям. Никаких записей, которые бы довели бы соучастие Маркива в обстреле нет. Только слова свидетелей. На суде защита нацгвардейца настаивала, что погибшие журналисты стали жертвами перекрестного огня. В зоне боевых действий они были без опознавательных знаков.