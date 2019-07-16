Суд против нацгвардейца Маркива был спецоперацией России - посол Украины в Италии

Посол Украины в Италии назвал процесс спецоперацией России. Фото: gdb.rferl.org

Процесс против нацгвардейца Виталия Маркива был "спецоперацией России, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии".

Об этом заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии", - заявил Перелыгин.

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"Конечно, для подтверждения этой версии нужны неопровержимые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины при полном отсутствии доказательств, то кто может отрицать моему мнению, исходя из многих факторов и признаков, свидетельствующих о политическом характере процесса против Виталия Маркива?" - добавил посол.

По словам посла, теперь, кроме политических заключенных в России, в Украине появился политзаключенный в Италии.

В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива. Украинские обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014-м.