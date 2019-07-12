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24 года тюрьмы: в Италии осудили нацгвардейца Виталия Маркива

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Автор: Радио Свобода
  Виталий Маркив находится за решеткой с 30 июня 2017 года
Виталий Маркив находится за решеткой с 30 июня 2017 года

В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива.

Украинские обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014-м, сообщает Громадське.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом. И добавил, что всегда будет защищать Украину.

Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017-го. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014-го у подножия горы Карачун под Славянском на контролируемой тогда боевиками территории.

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Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Защита отвергал эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучали после ареста Маркива.

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Мироновым и Роккелли у холма Карачун под Славянском и которому единственному удалось выжить.

Виталий Маркив находился в тюрьме в Милане. 30 июня 2017-го итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Он с женой приехал в отпуск к матери - она живет в области Марке.

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