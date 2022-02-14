Полиция по всей Украине переходит на усиленный режим службы

Усиленный режим несения службы будет действовать до 19 февраля. Фото: Нацполиция

Национальную полицию Украины перевели на усиленный режим несения службы. Он продлится с 14-го по 19 февраля.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

"Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы в сфере безопасности граждан", - написал он.

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Усиленный режим полицейской службы предусматривает:

⁃ увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

⁃ развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

⁃ взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Утром 14 февраля Служба безопасности Украины призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В ведомстве считают, что Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве относительно возможного полномасштабного вторжения России в Украину. СБУ отметила, что в Украине постоянно анализируют разные сценарии развития событий. Есть четкий план действий для каждого из них.