Полицейский разбил стул о голову задержанного

В Харькове разоблачили четырех полицейских, подозреваемых в издевательствах над задержанными и вымогательстве взяток. В частности им инкриминируют превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В июле этого года полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал". Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и начали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Его силой затащили в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног, от чего тот потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный несколько раз ударил его в голову.

Другому доставленному в полицейскую комнату подозреваемые разбили об голову стул, били ногами и руками по туловищу и голове. Видео нападения прокуратура выложила в сеть.

"Используют классическую схему хороший-плохой, - комментирует один из пользователей youtube. - Плохой бьет и уходит, добрый разводит на "откупись и быстрее уйди отсюда". Годы идут а ничего не меняется. Эта схема использовалось всегда. Вы думаете, толстый там самой плохой? А вот и нет. Обычно самая гнида тот, кто играет доброго. Мой друг не захотел в 2000-х становиться плохим полицейским, так еле уволился. Его пресовали свои же. Потом его напарник, который был спецом по роли плохого, стал замглавы Шевченковского РОВД в Киеве".

Также дважды задокументировано получение взяток. В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором - тысяче гривен и трех тысячах российских рублей. Деньги требовали у приезжих женщин. Одну заверили, что не имеет права носить с собой документы матери. Пугали, что наложат штраф или прекратят выплачивать пенсию. Та на коленях умоляла "решить вопрос".

Трое подозреваемых находятся под стражей.

В Днепре зарезали сотрудника прокуратуры . Мужчину нашли в собственной квартире на улице Исполкомовской, 24а. У погибшего было ножевое ранение в сердце.