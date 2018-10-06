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суббота, 06 октября 2018 19:00

В Днепре зарезали сотрудника прокуратуры

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В Днепре зарезали сотрудника прокуратуры
В Днепре нашли убитым сотрудника прокуратуры. Фото: Информатор

В Днепре зарезали сотрудника прокуратуры.

Мужчину нашли в собственной квартире на улице Исполкомовской, 24а. У погибшего было ножевое ранение в сердце. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент также подтвердил заместитель начальника Нацполиции Днепропетровской области Владимир Богонис. Подтвердили и принадлежность умершего к правоохранительным органам.

По предварительной информации, подозреваемого в убийстве задержали. На месте работала следственно-оперативная группа, выясняются подробности.

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В Киеве на Позняках возле кафе L`Kafa нетрезвые посетители устроили драку с применением огнестрельного оружия. Конфликт начали трое мужчин, охранники хотели успокоить их, однако началась драка.

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