В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые

В Киеве пьяные посетители кафе L`Kafa устроили драку. Фото: Информатор

В Киеве на Позняках возле кафе L`Kafa нетрезвые посетители устроили драку с применением огнестрельного оружия.

Конфликт начали трое мужчин, охранники хотели успокоить их, однако началась драка. Об этом сообщают в столичной полиции.

Один из мужчин сделал несколько выстрелов из пистолета. Стрельба произошла не в самом заведении, а на крыльце.

В результате инцидента один охранник получил ранение в ногу, другой в руку. Правоохранители задержали трех мужчин - одного на месте преступления, еще двоих поймали неподалеку. Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства.

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В Киеве неизвестный мужчина выстрелил в патрульного полицейского. Правоохранителя с ранениями в ногу доставили в больницу.