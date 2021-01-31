"Покупатели соревнуются между собой за дома" - украинка о кредите на жилье

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Татьяна Радионова, проживающая в Колорадо, вместе с мужем взяла кредит на собственный дом. О своем опыте рассказала в блоге

"Почти все среднестатические американцы покупают дома в кредит. 500 тыс наличными далеко не все имеют. Такова цена обычного, довольно неплохого дома в нашем штате в окрестностях Денвера",- говорит Татьяна.

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Сейчас очень низкий процент по кредиту (в основном, это кредит на 30 лет, но можно выплатить быстрее).

"На сегодня рынок недвижимости очень горячий по всей Америке. Дома разлетаются за день. Люди соревнуются между собой, например дают на 10, 20 тыс и более за выставленную цену. Кто больше того и дом. Наш процент по кредиту 2.75%. Должен быть 2.35%, но мы взяли больше, потому что тогда банк дал деньги на "закрытие сделки по покупке дома", а это более 10 тыс. Возможно, я ошибаюсь, но так могут делать все, не только ветераны. Процент через 8 месяцев можно будет уменьшить. Это называется "refinance"", - добавляет украинка.⠀

Дом всегда можно продать даже не выплатив кредит. Банк забирает то, что вам еще осталось заплатить, а вы будете иметь то, что уже отплатили и + если вырастет в цене то сумму подорожания.

"Чтобы взять кредит, нужно первый взнос. Это минимум 3% от стоимости жилья, если вы покупаете впервые. Но если вклад ниже 20% тогда будет "mortgage insurance". Это такая вещь - еще пара сотен в месяц выбрасываете на ветер, точнее банка, который так себя страхует. Взноса не надо по "VA loan", это наш случай (mortgage insurance тоже нам не надо) –это для ветеранов, отслуживших в армии по крайней мере 4 года. По "USDA loan" тоже без взноса можно, но есть другие выплаты для тех, кто мало зарабатывает", - говорит Татьяна.⠀

Чтобы купить дом надо иметь работу, хороший кредитный рейтинг, от него тоже частично будет зависеть процент по кредиту.

"Также надо 2 года подряд где-то работать, но здесь тоже по-разному: мой муж учился (ему дали бумажку на работе, что учеба помогла получить работу), а потом только пол года работал и в день закрытия сделки уволился, потому что ждала уже другая работа. Легально быть в США конечно", - говорит Татьяна.

А теперь в цифрах:

К примеру, если цена дома/ home price — $300,000

5% взнос / down payment - $15,000

Размер кредита / loan amount — $285,000

Затраты на закрытие дома-4% for closing costs - $11,400

Total savings needed / необходимо иметь сохранений - $26,000

Украинец Богдан Юрин два года живет в городе Монктон провинции Ньюбрансуик. В прошлом году приобрел в кредит дом площадью 200 м. кв