Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха

Фото: boredpanda.com

В немецком языке есть слово, которое описывает ощущение, когда человек смотрит на неудачу другой - "schadenfreude" (злорадство. - Gazeta.ua).

Это чувство может быть полезным, когда вам кажется, что у вас плохая жизнь, сообщает Boredpanda.

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Если вы не выспались, авто не заводится или опаздываете на работу - поверьте, у героев фотоподборки день выдался просто безобразной. И эпические фото является тому подтверждением.

Кто-то провалился с потолка и теперь ноги свисают, как люстра, а некоторые получили ароматный "привет" от птички на утренний кофе.

Животные не могут выражать эмоции, как люди. Но различные фотоподборки заставят усомниться в этом. Так случайные фотографии становятся жемчужиной семейного фотоальбома из которых продолжают смеяться и через годы.