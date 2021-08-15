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воскресенье, 15 августа 2021 18:55

Поиски 6-летнего на Говерле: родители мальчика рассказали подробности исчезновения

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Поиски 6-летнего на Говерле: родители мальчика рассказали подробности исчезновения
Родители 6-летнего коломиянина рассказали подробности его исчезновения. Фото: ГСЧС

На Говерле в Ивано-Франковской области продолжаются поиски 6-летнего коломиянина Алексея Стефанцива.

Мальчика ищут на девяти маршрутах. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

К поиску привлекли 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

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Родители пропавшего ребенка рассказали спасателям подробности исчезновения. По их словам, Алексей в горы пошел впервые.

"Очень большая очередь, тропы были забиты. Часть людей шла вверх, часть сходила. Потеряться среди людей было легче чем просто в лесу. Бабушка звала Алеши время от времени. Он возвращался потом отбегал - хотел догнать своего старшего брата. В один момент бабушка поняла, что Алексея уже не видит и начала спрашивать людей не видели мальчика ", - отметила мама ребенка.

Она добавила, что Алексея искали в течение часа, затем обратились к спасателям.

Группа туристов из Коломыи из шести человек поднималась по зеленому маршруту на гору Говерла 14 августа. Около 19:00 в районе поселка Ворохта отстал и заблудился 6-летний мальчик. Сначала его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.

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Дата
15
августа

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