Похоронили последнего участника первого боя УПА

Степан Бакунец 8 лет отбыл в советских лагерях. Фото: Людмила Родина

В селе Кураш Дуборовицького района Ровенской попрощались с последним учасником первого боя УПА Степаном Бакунцем. Он умер на 95-м году жизни.

Степан Бакунец родился в селе Тынное Сарнивського района Ровенской области. Окончил 3 класса польской школы.

"В ноябре 1942-го пришел к нам незнакомец. Отца не было, он говорил с матерью. Спросил, что читаем. Ответили: "Война сейчас. Не до книг". Мужчина вернулся через несколько дней. Принес "Кобзарь" и несколько журналов. Осмотрелся дом и сказал, что к нам придут люди. Позже узнали, что это был товарищ и земляк Степана Бандеры - Григорий Перегиняк. Имел два псевдо -"Довбенко" и "Коробка". Через несколько дней в наш дом приехали около 30 человек. Привезли подводу продуктов и кухонной утвари. Оставили нам половину дома, а 2 комнаты сами заняли. Там проходили обучающие семинары для членов Организации украинских националистов. 5 учителей преподавали им язык и историю. Мы с братьями по вечерам тоже и когда к ним присоединялись", - рассказывал Степан Бакунец в интервью журналу "Країна".

В начале 1943 года стал стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии. Участвовал в бою УПА против немцев и советской армии 7 февраля 1943 в Владимирце на Ровенщине.

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1945 года за "антисоветскую пропаганду и агитацию" приговорили к 10 годам лагерей. Наказание отбывал в Казахстане и на Колыме. Работал на строительстве Актюбинской тепловой станции и на золотой рудные в поселке имени Белова в Магаданской области России. После освобождения работал мельником и механизатором.

Был вдовцом. Имел двух дочерей. Сын Николай умер в детстве.

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