Похоронили последнего участника первого боя УПА

 
Ексклюзивы
1/5
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 11655
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1305
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2124
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2169
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3231
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1611
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
6
3
7
9
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Почти 60% украинцев не читают книги
Почти 60% украинцев не читают книги
В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН
Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН
Видео
Все видео
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1323
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1305
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3231
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 792
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1413
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 954
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
суббота, 04 января 2020 16:20

Похоронили последнего участника первого боя УПА

  Комментировать
Похоронили последнего участника первого боя УПА
Степан Бакунец 8 лет отбыл в советских лагерях. Фото: Людмила Родина

В селе Кураш Дуборовицького района Ровенской попрощались с последним учасником первого боя УПА Степаном Бакунцем. Он умер на 95-м году жизни.

Степан Бакунец родился в селе Тынное Сарнивського района Ровенской области. Окончил 3 класса польской школы.

"В ноябре 1942-го пришел к нам незнакомец. Отца не было, он говорил с матерью. Спросил, что читаем. Ответили: "Война сейчас. Не до книг". Мужчина вернулся через несколько дней. Принес "Кобзарь" и несколько журналов. Осмотрелся дом и сказал, что к нам придут люди. Позже узнали, что это был товарищ и земляк Степана Бандеры - Григорий Перегиняк. Имел два псевдо -"Довбенко" и "Коробка". Через несколько дней в наш дом приехали около 30 человек. Привезли подводу продуктов и кухонной утвари. Оставили нам половину дома, а 2 комнаты сами заняли. Там проходили обучающие семинары для членов Организации украинских националистов. 5 учителей преподавали им язык и историю. Мы с братьями по вечерам тоже и когда к ним присоединялись", - рассказывал Степан Бакунец в интервью журналу "Країна".

В начале 1943 года стал стрелком первой сотни Украинской повстанческой армии. Участвовал в бою УПА против немцев и советской армии 7 февраля 1943 в Владимирце на Ровенщине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер авиаконструктор, создавший сверхзвуковой самолет ТУ-160

1945 года за "антисоветскую пропаганду и агитацию" приговорили к 10 годам лагерей. Наказание отбывал в Казахстане и на Колыме. Работал на строительстве Актюбинской тепловой станции и на золотой рудные в поселке имени Белова в Магаданской области России. После освобождения работал мельником и механизатором.

Был вдовцом. Имел двух дочерей. Сын Николай умер в детстве.

На 68-м году жизни умерла писательница Джоанна Линдсей. Она - автор более 60 книг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похоронили последнего участника первого боя УПА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию

Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

Самое читаемое
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 68629
Эротика Иржи Ружека: &quot;Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны&quot;
Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"
29
 Просмотров: 58964
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 20322
&quot;Слуга&quot;: повышение пенсионного возраста неизбежно
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно 3 Просмотров: 12717
Рита Ора показала грудь на вечеринке
Рита Ора показала грудь на вечеринке
5
 1 Просмотров: 11691
Общество
В Украине вырос размер алиментов: подробности
В Украине вырос размер алиментов: подробности
Какая погода будет на Рождество
Какая погода будет на Рождество Просмотров: 18
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились 1 Просмотров: 918
"Смотрели" Квартал 95 "и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный
"Смотрели" Квартал 95 "и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 1458
Военные испытали в Карпатах самолет Ил-76МД
Военные испытали в Карпатах самолет Ил-76МД Просмотров: 639
Больше всего комментируют
21
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
8
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
6
Мендель в белом платье напомнила, что седьмой месяц является пресс-секретарем президента
3
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
3
Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
Голосов: 47975
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua