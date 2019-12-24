На 68-м году жизни умерла писательница Джоанна Линдсей. Она - автор более 60 книг.
Умерла писательница в Нашуа, штат Нью-Гемпшир, 27 октября, Протея об этом стало известно только сейчас, пишет ukrinform.
О смерти писательницы объявил ее сын Альфред. Он отметил, что мать умерла от рака легких, и их семья была слишком опустошена ее смертью, чтобы объявить об этом раньше.
Писать автор любовных романов начала в возрасте 25-лет. Романы Линдсей были переведены на 12 языков, тираж ее произведений превысил 54 миллионов экземпляров.
Действие ее романов происходило в самых неожиданных местах: на Диком Западе, в Викторианской Англии, Норвегии во времена правления викингов и даже на вымышленных планетах.
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