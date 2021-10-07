Пограничники проверяют, как Саакашвили выехал в Грузию

Государственная пограничная служба проверяет факт пересечения границы Украины бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Нескольких должностных лиц Южного регионального управления отстранили от должностей, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Подробно проверяем, каким образом он выехал за пределы Украины", - сказал Демченко, передает "Интерфакс-Украина".

Зафиксировано ли пересечение границы Михеилом Саакашвили в базе данных - Демченко не сообщил. Эта информация конфиденциальна.

"Есть ли информация в базе данных о пересечении им границы, я сказать не могу. Это персональная информация о человеке", - добавил спикер.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну задержат.