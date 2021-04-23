Пограничники не пустили в Украину российского блогера. СМИ назвали имя

Российский блогер пытался попасть на территорию Украины. Но украинские пограничники запретили мужчине пересекать государственную границу в течение трех лет.

Об этом сообщили на официальной странице МВД Украины в Facebook.

Гражданин Российской Федерации прибыл вечером 22 апреля в Черноморский порт на теплоходе из Турции. При проверке личных данных сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что указанное лицо - популярный в России блогер, участник реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2".

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

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За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Речь идет о россиянине Сергее Пынзаре - именно он участвовал в обоих телешоу. На его блог в Instagram подписаны более 755 тыс. пользователей. На одной из фотографий Пынзарь позирует возле самолета, геолокация указывает, что он находится в Турции. Одежда на мужчине такая же, как на фото Госпогранслужбы Украины.

В сториз Пынзаря 22 апреля были фото с борта корабля в той же одежде. Однако, информации о попытке въезда в Украину и запрете пограничников в профилях Пынзаря в соцсетях нет.

Солиста белорусской группы "Песняры" не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на три года запретили ему въезд из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Валерий Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь"