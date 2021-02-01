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понедельник, 01 февраля 2021 14:25

Солиста "Песняров" завернули на украинской границе

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Солиста &quot;Песняров&quot; завернули на украинской границе
Дайнеко вылетел в Минск обратным рейсом. Фото: instagram.com/pesnyary_belarus_official

Солиста белорусской группы "Песняры" не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Валерий Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь", сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Крым Дайнеко прибыл в августе 2020 года, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. В начале сентября 2020 года он принимал там участие в фестивале "Дорога на Ялту", который проводили оккупанты.

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Со штампом в паспорте Дайнеко вылетел обратным рейсом в Минск.

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21 декабря еще одного российского актера включили в черный список тех, кто не сможет приехать в Украину или сниматься в отечественных лентах. По прошению СБУ российского актера Алексея Гуськова включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

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