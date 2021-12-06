Поговорить о сексе и чувствах: пять советов, как действовать родителям влюбленного подростка

Психолог посоветовала, как поступать родителям влюбленного подростка. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Эксперты уверяют, что первая любовь является важным этапом взросления. И эту тему следует поднимать с подростками.

Психолог, сексолог и ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" Наталья Ежова назвала пять советов для родителей, чьи дети переживают первые отношения. Прежде стоит поговорить с подростком о сексе.

"Это поможет опираться на свои чувства, а не слушать сверстников. Многие подростки идут на первый сексуальный контакт, потому что их шантажируют, говорят, что "все девушки уже со всеми переспали, а ты нет, если не будешь со мной спать, я не буду тебя любить". Ребенку нужно четко осознать, что его тело – это его личное дело, только он может решать, что с ним делать", - сказала Ежова.

Следует отметить, что подросток в отношениях может ответить "нет".

"Он должен быть уверен в себе, не бояться потерять партнера и не идти на уступки за счет потери собственного комфорта. Если отношения приносят постоянный дискомфорт, их следует прекратить. Отношения должны доставлять радость, комфорт, счастье, а не тревогу и негатив", - отметила психолог.

Также следует донести до ребенка, что в отношениях нужно опираться на собственные чувства и эмоции. Но не забывать об ощущения другого человека.

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"Помните: первая любовь настоящая, когда с партнером стало лучше, чем было без него. Нужно чувствовать партнера, прислушиваться к нему и не игнорировать его состояние", - добавила она.

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, какие вопросы ей чаще всего задают подростки в соцсетях. Она часто консультирует оффлайн и онлайн.