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вторник, 17 августа 2021 18:15

Как надевать презервативы и решиться на секс: о чем подростки спрашивают сексолога чаще всего

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Как надевать презервативы и решиться на секс: о чем подростки спрашивают сексолога чаще всего
Наталья Ежова поделилась, какие вопросы ей чаще всего задают подростки. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, какие вопросы ей чаще всего задают подростки в соцсетях. Она часто консультирует оффлайн и онлайн.

Ведущая реалити "Эксы", которое показывает "Новый канал", отметила, что на такие вопросы должны отвечать родители.

"Это входит в сексуальное воспитание детей. Но не во всех семьях свободно говорят на такие темы", - сказала она.

Ей часто пишут, что стесняются покупать презервативы.

"Подростку кажется, что при покупке контрацептивов на него все смотрят, поэтому от этого ему становится не по себе. Я всегда отвечаю: "Окей. Смотрят. И что? Пусть смотрят". Стоит объяснить, что это не преступление или что-то противозаконное. Покупка презерватива - не что-то особенное, поэтому необходимо быть уверенным. Разговаривать спокойным голосом, а не шептать. Наоборот, нужно не стесняться, а гордиться, что подросток заботится о безопасности. Если все же есть переживания, то можно покупать презервативы не в обычных аптеках, а в супермаркетах, где товары лежат в торговом зале", - посоветовала Ежова.

Сексолог поделилась, что ее в соцсетях спрашивают парни, как правильно надевать презерватив.

"Переживают, что девушка увидит, как он неумело надевает контрацептив, и поймет, что у него нет опыта. Советую потренироваться надевать презерватив заранее. Например, в ванной, без посторонних свидетелей. Или еще лучше попросить отца показать, как это делается. Кстати, девушки тоже пишут о неумении надевать презерватив и переживания по этому поводу. Надо объяснить, что важна не скорость, а нежность и ласка, с которой это делается", - отметила она.

Девушки спрашивают ее о том, как можно почувствовать готовность к половому контакту.

"Пишут, что вроде готовы к первому сексу, но все равно не могут решиться. Боятся, что парень сделает им больно или неприятно. Я могу сказать, что если у девушки есть этот страх, то она не готова полностью к интиму. Готовность будет, когда есть чувства, расслабленность, доверие к человеку. И обязательно должна быть защита", - сказала Ежова.

Также психологу часто пишут, что "с презервативом нет тех ощущений, каких хочется".

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"Здесь стоит рассказать о дополнительном гель-лубриканте, который решит эту проблему и усилит ощущения. Подросток должен понимать, что занятия сексом без контрацептива могут привести к гораздо худшим последствиям. А еще следует отметить, что нельзя смазывать латекс кремом или вазелином", - прокомментировала она.

В школьной программе для общеобразовательных учреждений будут предметы для сексуального воспитания детей. Однако из-за нехватки времени отдельные дисциплины вводить не планируют.

Недостаток информации на эту тему негативно влияет на общество, сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

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