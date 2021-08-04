У школах ученикам будут рассказывать про секс: подробности

В школьной программе для общеобразовательных учреждений будут предметы для сексуального воспитания детей. Однако из-за нехватки времени отдельные дисциплины вводить не планируют.

Недостаток информации на эту тему негативно влияет на общество, сказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью "Слово и дело".

"Ребенок должен быть гармонично развит. Когда-то в Советском Союзе это была запретная и неудобная тема. Но недостаток информации негативно отражается потом на обществе. Это обычная во всем мире тема, которую никто не поднимает так остро. Она встроена в нормальную жизнь специфическими уроками. У нас, например, есть уроки "Я, мое здоровье, моя жизнь", "Защити себя от ВИЧ". Это тоже сексуальное воспитание, Это определенная культура взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Жизненные нормальные естественные вещи, реализованные в определенные базовые образовательные программы. И ничего страшного здесь нет", - сказал министр.

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По его словам, в программе нет времени для ввода отдельных дисциплин.

"Есть еще химия, биология, физика, математика, физическое воспитание, труд, изобразительное искусство, пение. 30 часов в среднем на все дисциплины. За каждый час учителя "дерутся" - всего не охватишь. Поэтому есть интегрированные образовательные программы, курсы, которые в рамках, например, биологии, основ здоровья формируют специфические темы", - пояснил Шкарлет.

В Минздраве недавно определили норму, при соблюдении которой учебные заведения смогут учиться в нормальном режиме в желтой, оранжевой и даже красной зонах. Для этого 80% педагогического коллектива в школах должны быть вакцинированы.