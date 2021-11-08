Погода удивит украинцев осенним холодом и дождями

Во вторник атмосферные фронты будут обходить Украину.

В южной части, на юго-востоке и местами, локально, на западе пройдут дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Остальная территория окажется уже в тылу фронтов, поэтому существенные осадки маловероятны. С фронтами будет распространяться холодный воздух арктического происхождения. Поэтому тепло и жару уже надо ждать в следующих сезонах. Утепляйтесь, резину переобувайте, поддерживайте себя и друг друга", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko За фронтами будет распространяться холодный воздух арктического происхождения.

Максимально завтра ожидается +1...7°С, на юге +6...11°С. На неделе, в дальнейшем, какие-то серьезные осадки маловероятны, будет преимущественно сухо, разве что с туманами. В то же время идет похолодание. В ночь на среду мороз прогнозируется в пределах -2...8°С.

В Киеве 9 ноября будет без существенных осадков. Так будет и в течение недели. Температура воздуха завтра днем составит +4...6°С, в ночь на 10 марта до -6°С.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А вот в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.