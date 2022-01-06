Погода на Рождество: синоптики обновили прогноз

В Карпаты на Рождество придут умеренные морозы. Фото: pixabay.com

7 января в Украине пройдет без осадков и сильных морозов.

Во всех регионах страны ожидается температура около 0°С с небольшим ветром до 8 м/с, сообщает Sinoptik.ua.

На западе днем температура воздуха составит не выше +2°С, погода будет облачной, но без осадков. Только во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях рано утром пройдет небольшой снег.

В Карпаты на Рождество придут умеренные морозы до -14°С. В то же время погода будет ясной, осадков не ожидается. В высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется третий уровень снеголавинной опасности.

В Сумской, Черниговской и Житомирской областях с 6 на 7 я пройдет снег, а в праздничный день ожидается ясная погода и температура в пределах +2°С. В Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях столбики термометров днем поднимутся до +3...4°С. Осадков не ожидается. В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях термометры покажут около 0°С. В ночь на Рождество возможен небольшой дождь со снегом.

В Киеве днем ожидается -2°С, без осадков. Погода в течение дня будет пасмурной.

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Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.